Двое мужчин избили девушку на пешеходном переходе в Сочи

Неизвестные мужчины избили девушку на пешеходном переходе в поселке Красная Поляна. Ведется проверка, сообщила пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В пункт полиции поселка Красная Поляна с заявлением обратилась девушка, которая сообщила, что на пешеходном переходе у нее произошел конфликт с неизвестными мужчинами, в ходе которого ей были причинены телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личности нападавших. После окончания проверки действиям всех участников конфликта дадут процессуальную оценку.

По данным телеканала «Кубань 24», на девушку напали двое мужчин. Она сделала им замечание, так как они припарковались на зебре.

