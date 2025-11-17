В Коми против устроившего драку с полицейскими подростка завели дело

В Воркуте завели дело против 17-летнего местного жителя, избившего сотрудника правоохранительных органов. Об этом 360.ru сообщили в МВД по Республике Коми.

Полиция установила личности всех участников случившегося и доставила их в отдел для разбирательства.

«Материалы проверки переданы в следственные органы. В отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело», — добавили в МВД.

По словам очевидцев, компания подвыпивших подростков кидала бутылки в магазины в одном из торговых центров города и угрожала продавцу. Женщина вызвала полицейских.

Прибывшие на место правоохранители пресекли нарушение порядка, однако позже агрессивные несовершеннолетние стали требовать удалить записи с камер наблюдения и в итоге напали на одного из сотрудников полиции.

