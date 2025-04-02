Дым от пожара заблокировал семерых человек в многоэтажке на юго-востоке Москвы

Пожар в квартире многоэтажного дома случился на юго-востоке Москвы. Дым проник в другие квартиры, семь человек оказались заблокированы, среди них одна беременная женщина и трое детей. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в 17-этажном здании в Некрасовке на проспекте Защитников Москвы. Пожарным позвонил один из жильцов, заявил, что загорелась квартира на втором этаже. На место ЧП оперативно выехали сотрудники экстренной службы.

Дым проник на верхние этажи. Из квартиры на 16 этаже у спасателей попросили помощи. Внутри оказались семь человек, среди которых трое детей и беременная женщина.

Прибывшие специалисты потушили огонь в горящей квартире на втором этаже — пламя распространилось на 10 квадратных метров. Хозяин успел выйти из жилища. Люди с 16 этажа тоже эвакуировались, никто в результате ЧП не пострадал.

Ранее деревянный дом загорелся в Тюменской области. Из-за пожара погибли два человека.