Двое молодых людей погибли в ДТП в Истре

Двое молодых людей — 18-летний водитель и 16-летний пассажир — погибли в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе «Балтия» в городском округе Истра. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По предварительным данным, водитель, у которого не было прав, за рулем ВАЗ-21099 при обгоне потерял контроль над машиной, врезался в ограждение и затем столкнулся с «Опелем», ехавшим в попутном направлении. От ударов «Лада» перевернулась, и обе машины загорелись.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Истринская городская прокуратура взяла расследование под контроль.

В декабре в Нижегородской области пьяный 16-летний подросток без прав, катавшийся с друзьями на каршеринговом автомобиле, не справился с управлением, скатился в кювет и перевернулся. Сам он погиб, а его пассажиры попали в больницу.