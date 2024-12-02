Пьяный подросток за рулем каршеринговой иномарки погиб в ДТП под Нижним Новгородом

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 16-летний подросток. Авария произошла в поселке Звезда, расположенном в Нижегородской области. Об этом сообщает сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

Стражи порядка установили, что несовершеннолетний без водительских прав находился за рулем каршеринговой машины марки Volkswagen Polo, в салоне которой было еще семь пассажиров, в том числе пятеро подростков.

В какой-то момент шофер не справился с управлением и скатился в кювет, после этого легковушка перевернулась. В результате водитель иномарки от тяжелых травм умер на месте, остальных участников ДТП госпитализировали.

Выяснилось, что юноша сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас силовики допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы.