Двое малолетних детей утонули в реке в Пермском крае

СК: брат и сестра 4 и 7 лет утонули в реке в Пермском крае

В Пермском крае семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули в реке Бикбардинка. Следователи уже устанавливают обстоятельства их гибели, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По предварительной информации, вечером трое малолетних детей играли без присмотра взрослых у воды. Все произошло в селе Бикбарда Куединского муниципального округа.

Тонущих детей заметили местные жители, которые успели спасти шестилетнюю девочку и передали ее прибывшей бригаде медиков. У ребенка было сильное переохлаждение, но мать отказалась от госпитализации дочери.

Вторую девочку в возрасте семи лет достали со дна реки. Ее не удалось спасти. Четырехлетнего брата девочки сначала не нашли, начались его поиски с участием спасателей МЧС и местных жителей.

«Тело мальчика обнаружено в водоеме, предварительно ребенок скончался в результате утопления», — позже уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи и прокуратура работают на месте происшествия, выясняя обстоятельства и причину произошедшего.

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