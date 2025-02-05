Двое детей в Твери сбежали из детского сада

Прокуратура: в Твери двое детей ушли из детского сада, их нашли

Двое детей 2020 года рождения самостоятельно ушли из детского сада в Твери. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Двое детей не вернулись с прогулки и самостоятельно покинули территорию дошкольного учреждения», — уточнили в ведомстве.

Прокурор Московского района Твери Иван Чурило выехал на место происшествия. Сейчас дети в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура проверит действия сотрудников образовательного учреждения.

Ранее мальчик сбежал из детского сада в Егорьевске. Ребенок самовольно вышел на улицу, когда за ним не смотрел воспитатель. В итоге мальчика нашли прохожие и отвели к полицейским.