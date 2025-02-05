Двое детей в Твери сбежали из детского сада

Двое детей 2020 года рождения самостоятельно ушли из детского сада в Твери. Об этом сообщила
прокуратура региона.
«Двое детей не вернулись с прогулки и самостоятельно покинули территорию дошкольного учреждения», — уточнили в ведомстве.
Прокурор Московского района Твери Иван Чурило выехал на место происшествия. Сейчас дети в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура проверит действия сотрудников образовательного учреждения.
Ранее мальчик
сбежал из детского сада в Егорьевске. Ребенок самовольно вышел на улицу, когда за ним не смотрел воспитатель. В итоге мальчика нашли прохожие и отвели к полицейским.
Сегодня 17:44 Сотрудники МЧС прибыли к месту крушения легкомоторного самолета в Раменском
Сегодня 17:42 Подмосковных ДТП с пострадавшими стало на 13% меньше за год
Сегодня 17:41 Путин назвал радиоэлектронную борьбу важным направлением
Сегодня 17:41 Администрация Мытищ провела встречу с жильцами дома по улице Железнодорожной
Сегодня 17:40 БТИ ответит на вопросы жителей Воскресенска по гаражной амнистии 12 февраля
Сегодня 17:37 Содержание дворов на Октябрьской улице проверили в Лосино-Петровском Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте