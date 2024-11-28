Мальчик сбежал из детского сада в Егорьевске

В Подмосковье возбудили уголовное дело после побега ребенка из детского сада

Ребенок сбежал из детского сада без куртки в Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

По данным следователей, происшествие случилось накануне. Мальчик самовольно вышел на улицу, когда за ним не смотрел воспитатель. В итоге его нашли прохожие и отвели к полицейским.

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 13-летний школьник в Екатеринбурге сбежал из дома. Как сообщили правоохранители, перед побегом он поссорился с отцом. В последний раз подросток выходил на связь в торговом центре — отправил сообщение матери. С тех пор его телефон отключен.