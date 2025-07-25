Две сестры утонули в Верхнем Суздальском озере, следователи проводят проверку

Две девочки-подростка утонули в Санкт-Петербурге. Их тела обнаружили в Выборгском районе, сообщила пресс-служба местного главка прокуратуры в официальном Telegram-канале .

Младшей из сестер было 11 лет, старшей исполнилось 14. Утонули они в Верхнем Суздальском озере.

Спасатели прибыли на место после обращения обеспокоенной матери, которая не дождалась дочерей домой. По предварительной информации, девочки ушли купаться без сопровождения взрослых.

Тела школьниц нашли на дне озера, попытки реанимации не принесли результата. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии, осматривают место происшествия и опрашивают возможных свидетелей.

Доследственную проверку ведет следователь отдела по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

С начала лета 2025 года в Санкт-Петербурге утонули уже 18 взрослых. Жертвами купального сезона также стали четверо детей. В середине июля в Новой Москве на глазах у сестры утонула девочка.