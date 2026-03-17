Двое детей пропали в Твери, следователи завели уголовное дело

Брат и сестра пропали в Твери. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Сообщение об исчезновении детей поступило 16 марта — пропали девочка 2012 года рождения и ее брат 2016 года рождения.

«Следователями проверяются все версии произошедшего», — заявили в СК.

В рамках расследования уголовного дела следователи и криминалисты совместно с волонтерами и оперативными службами работают над установлением местонахождения детей. Специалисты провели осмотр территорий и другие мероприятия.

