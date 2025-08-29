Минтранс Подмосковья напомнил правила перевозки детей в такси

Около 3% поездок в такси Подмосковья пассажиры совершают с детьми. В преддверии 1 сентября Минтранс региона напомнил о необходимости использования в таких случаях специальных кресел.

«Одним из самых важных критериев в вопросах перевозки детей в такси является безопасность и комфорт юных пассажиров. Как правило, автомобиль по детскому тарифу оборудован детским креслом, а водитель прошел обязательное обучение по перевозке детей», — пояснили в ведомстве.

При поездке в них должны находиться все дети до 12 лет. За нарушение правила грозит штраф в три тысячи рублей.

Автокресла спасают в небольших авариях и даже серьезных ДТП: они надежно фиксируют тело и берегут от ударов сбоку. Держать детей на руках в момент движения запрещено, поскольку резкая остановка может повлечь травмы.

Из-за предполагаемого роста спроса на такси по детскому тарифов в День знаний, жителей Подмосковья все равно попросили не вызывать машины без кресла. Водитель может отказаться от поездки, поскольку берет ответственность за жизнь ребенка.

Есть еще один вариант — взять в необорудованную машину собственное детское кресло, но об этом надо заранее предупредить перевозчика.