Двое детей пострадали в ДТП с КамАЗом в Чувашии

Днем 12 октября на 36-м километре дороги Чебоксары — Сурское произошла авария с участием четырех детей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Чувашии.

По предварительной информации, Opel выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. После этого иномарка по инерции совершила касательное столкновение с автомобилем Ford.

В результате аварии пострадали двое детей, находившихся в Opel. С закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота госпитализировали 13-летнюю девочку, а также восьмилетнего мальчика, который находился внутри транспортного средства без детского удерживающего устройства.

Еще двух детей, которые были в Ford, доставили в больницу для обследования.

