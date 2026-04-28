Двое детей пострадали в ДТП на переезде в Биробиджане

ДТП произошло на железнодорожном переезде в Биробиджане. Водитель Nissan Note решила проскочить через шлагбаум и врезалась в заградительную плиту, сообщили на странице УМВД России по Еврейской АО в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на автодороге Биробиджан — Икура в районе 13-го километра. Автоледи на Nissan Note на большой скорости наехала на плиту перекрытия железнодорожного переезда.

В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров. В отношении водителя составили административный протокол.

Накануне в Нижнем Новгороде в аварии пострадали двое малолетних детей. Женщина за рулем автомобиля BMW при развороте не уступила дорогу водителю Haval. В результате аварии травмы получили две девочки в возрасте девяти и трех лет, находившиеся в машине китайской марки.