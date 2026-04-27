Две девочки пострадали в ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

Двое малолетних детей получили травмы в ДТП с участием иномарок в Нижнем Новгороде. Авария случилась вечером в субботу, 25 апреля, на проспекте Ленина, у дома №30. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

По данным региональной Госавтоинспекции, 25-летняя женщина за рулем автомобиля BMW при развороте не уступила дорогу 31-летнему водителю Haval.

В результате аварии травмы получили две девочки в возрасте девяти и трех лет, находившиеся в машине китайской марки. Пострадавших доставили в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.