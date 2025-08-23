Двое детей погибли при пожаре в Клину

В городском округе Клин двое детей погибли в пожаре. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области .

Накануне после тушения огня в частном доме в деревне Масюгино удалось найти тела двоих детей четырех и двух лет. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, осуществлены допросы, назначено проведение комплекс судебных экспертиз», — уточнили в ведомство.

Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара, в котором погибли дети. На месте случившегося побывал клинский городской прокурор Илья Чакин.

«По предварительным данным, причиной возникновения пожара послужил аварийный режим работы электрической сети», — добавили в ведомстве.

Ранее сильный пожар охватил строящийся дом на проспекте Куприна. Пламя оперативно локализовали, никто не пострадал.