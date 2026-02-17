Двое детей погибли при пожаре под Калугой

На месте пожара в жилом доме села Совхоз Боровский нашли тела двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

«На месте пожара обнаружены тела двух детей трех и шести лет», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Его расследование взяла на контроль прокуратура Боровского района.

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем, уточнили в пресс-службе Следственного комитета России. Следователи и криминалисты осматривают место преступления, собирают улики, опрашивают свидетелей и оценивают нанесенный ущерб.

Ранее пожар вспыхнул в частном деревянном доме в деревне Бабкино Истринского округа. Погиб восьмилетний мальчик, его 12-летняя сестра получила ожоги. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.