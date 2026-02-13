Прокуратура расследует пожар, унесший жизнь ребенка

В ночь на 12 февраля 2026 года в деревне Бабкино Истринского муниципального округа произошел пожар в частном деревянном доме. В результате трагедии погиб 8-летний мальчик, а его 12-летняя сестра пострадала и была доставлена в больницу с термическими ожогами.

По предварительным данным, возгорание произошло около двух часов ночи. После ликвидации пожара в одной из комнат было обнаружено тело ребенка. Девочка смогла самостоятельно выбраться из горящего дома.

Дети в момент происшествия находились дома без присмотра взрослых. Истринская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося и ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье 109 УК РФ.

Причина пожара пока не установлена, но наиболее вероятной считается версия об аварийном режиме работы электрооборудования.