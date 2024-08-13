Три человека пострадали во время пожара в Нижегородской области

В результате пожара, который произошел накануне в Воскресенском округе Нижегородской области, пострадали три человека. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В ночь на 12 августа в поселке Богородское загорелся частный дом. На место ЧП прибыли 12 спасателей и пять спецмашин. Огонь успел охватить площадь 450 квадратных метров.

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.