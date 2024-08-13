Сегодня 13:08 Три человека пострадали во время пожара в Нижегородской области
В результате пожара, который произошел накануне в Воскресенском округе Нижегородской области, пострадали три человека. Об этом написал
сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В ночь на 12 августа в поселке Богородское загорелся частный дом. На место ЧП прибыли 12 спасателей и пять спецмашин. Огонь успел охватить площадь 450 квадратных метров.
Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
Сегодня 13:34 Более 20 детских площадок отремонтировали в Лобне с начала лета
Сегодня 13:30 Праздник в честь трех православных Спасов пройдет в Мелихове 17 августа
Сегодня 13:29 Оптимальный кандидат. О чем Трамп говорил с Маском
Сегодня 13:29 Лариса Долина продала квартиру и перевела мошенникам более 100 миллионов рублей
Сегодня 13:21 Школьники из Лосино-Петровского поучаствовали в турнире по парковому гольфу
Сегодня 13:19 Бывший сосед Зеленского обратился к нему из российского плена
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте