Двое детей насмерть замерзли в ямальской тундре

Двое малолетних детей погибли от переохлаждения во время ночевки в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева, в результате чего от переохлаждения наступила их смерть», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Глава ведомства Александр Бастрыкин уже запросил информацию о ходе расследования уголовного дела о гибели детей в ямальской тундре.

По информации «МК на Ямале», семья кочевников выехала на снегоходе из Яр-Сале в сторону чума у озера Ярото в пятницу, 14 марта. В дороге транспортное средство сломалось, поэтому им пришлось ночевать в санях. Утром родители обнаружили, что дети погибли.

Ранее в Кемеровской области пьяные родители потеряли четырехлетнюю дочь по дороге домой.