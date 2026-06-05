Двое детей и трое взрослых погибли в страшном ДТП в Удмуртии

В Удмуртии лоб в лоб столкнулись Kia Spectra и Ford Focus. Погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщили пресс-службы МЧС и Госавтоинспекции .

Авария произошла в ночь на 5 июня у села Мазунино Сарапульского района. По предварительным данным, 42-летний водитель Ford выехал на встречку и врезался в Kia под управлением 39-летней женщины.

Жертвами стали оба водителя, а также 41-летняя пассажирка Ford и двое детей: восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик.

«Кроме того, с полученными травмами госпитализированы четыре пассажира автомобиля Kia Spectra и несовершеннолетний пассажир автомобиля Ford Focus — пятилетняя девочка», — добавили в Госавтоинспекции.

Спасателям пришлось деблокировать людей из покореженных машин. Причину аварии выясняют.

Несколько дней назад под Тихвином при лобовом столкновении погибли четыре человека, в том числе двое детей.