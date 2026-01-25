Двое человек погибли при пожаре в двухэтажном доме в Истре

МЧС: двое человек погибли, один пострадал при пожаре в деревне Селеванихе

В жилом доме в подмосковном округе Истра произошел пожар. Есть погибшие и пострадавший, сообщили 360.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Как уточнили в МЧС, возгорание произошло ночью. Его оперативно потушили.

«Двое погибших, один пострадавший», — сказали в пресс-службе.

Как сообщило РИА «Новости», в деревне Селеванихе загорелся двухэтажный дом из пеноблоков. Около двух часов ночи пожар удалось локализовать, огонь охватил 100 квадратных метров.

Для тушения пожара привлекли 22 человека и восемь единиц техники.

Ранее один человек погиб и трое пострадали при взрыве в гараже в Звенигороде. По предварительным данным, во время работ по утеплению и герметизации гаража произошел взрыв газовоздушной смеси, после чего начался пожар. Мужчина, занимавшийся работами, погиб на месте. Трое находившихся рядом с ним человек с ожогами разной степени тяжести попали в больницу.