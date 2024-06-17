Участок Боровского шоссе затопило из-за ливня в Москве

Движение транспорта пришлось перекрыть в районе дома № 13 на Боровском шоссе в сторону центра и области. Такие меры приняли из-за сильного ливня, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.
Также временно остановили движение в районе дома № 66 на улице Адмирала Корнилова. Водителям порекомендовали быть внимательнее и выбирать другой маршрут с учетом перекрытий.
Согласно прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер. В некоторых столичных районах возможен град.
Ранее Гидрометцентр опубликовал предупреждение о желтом уровне погодной опасности до 09:00 19 июня в Москве и Московской области из-за грозы.
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