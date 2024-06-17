В Москве и Подмосковье ждут черноморский циклон. Он принесет грозы и порывистый ветер

Желтый уровень погодной опасности до утра 19 июня объявили в Москве и Московской области. Грозы, дожди и порывистый ветер в столичный регион принесет южный черноморский циклон, объяснил в беседе с 360.ru синоптик Александр Ильин.

«Ожидается и порывистый ветер — до 15-17 метров в секунду. Пройдет приличный дождь. За два дня выпадет от 20 до 30 процентов месячной нормы осадков», — уточнил эксперт.

В среду, 19 июня, циклон уйдет. После этого, по словам Ильина, погоду в области начнет определять промежуточный гребень с юго-запада. Температура воздуха подрастет до +26…+28 градусов.

«В четверг, 20 июня, влияние гребня завершится. Погоду будет определять ложбина, но уже с северо-запада. Она принесет в Москву не только дожди, но и похолодание», — предупредил собеседник 360.ru.

Дожди при этом будут носить кратковременный характер и пройдут местами. В пятницу, 21 июня, похолодает до +18…+23 градусов.

«В четверг тоже будет плотный ветер — до 6-11 метров в секунду. Холода особо не будет, в пятницу похолодает, но не замерзнем», — заключил специалист.

Предупреждение о желтом уровне погодной опасности до 09:00 19 июня в Москве и Московской области из-за грозы ранее опубликовал Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — следует из сообщения на сайте учреждения.