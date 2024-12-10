Движение рядом с Коптевским рынком перекрыли из-за пожара

ДПС перекрыла движение транспорта от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы в связи с крупным пожаром на рынке. К месту ЧП обеспечивают беспрепятственный проезд пожарных, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.
Огонь успел охватить примерно 400 квадратных метров. По информации источника 360.ru, из расположенного рядом с горящим павильоном помещения эвакуировали 15 человек.
Всего на территории рынка горят пять двухэтажных зданий. Пожар вспыхнул в шаурмичной и распространился на павильоны. На место ЧП прибыли полиция и скорая помощь. Выяснение обстоятельств пожара взяла на контроль московская прокуратура.
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