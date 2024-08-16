Движение поездов возобновили в Приморье

Движение поездов восстановили в Приморье после возобновления электроснабжения

В Приморском крае восстановили движение поездов после возобновления электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Внешнее электроснабжение питающих железнодорожную инфраструктуру подстанций восстановили в 14:10 мск. Движение поездов в Приморском крае на Дальневосточной железной дороге возобновилось», — заявили в компании.

Пассажирские поезда пригородного и дальнего сообщения отправились по своим маршрутам в приоритетном порядке. Всего задержались на срок до четырех часов шесть поездов дальнего следования: № 638 Тихоокеанская — Уссурийск, № 5 Владивосток — Хабаровск, № 351 Владивосток — Советская Гавань, № 213 Тихоокеанская — Хабаровск, № 9 Владивосток — Москва и № 27 Владивосток — Благовещенск.

«Сотрудники поездных бригад оказывают содействие пассажирам и всестороннюю помощь. РЖД принимают необходимые меры по сокращению времени задержку», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что затронувшее множество населенных пунктов отключение электричества в Приморском крае случилось из-за замыкания оборудования ГРЭС Сибирской генерирующей компании.