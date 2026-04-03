Движение поездов на станции Бряндино восстановили после аварии

Движение по станции Бряндино, в районе которой утром сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда, восстановили и вводят в график. Об этом сообщили в официальном новостном канале РЖД .

Сначала по участку пропустили грузовой поезд, а затем — и один из пассажирских.

Пассажиров, не пострадавших в крушении, отправили в Челябинск дополнительным поездом, сформированным в Ульяновске. В пути их обеспечат питанием.

Поезд Челябинск — Москва, который из-за аварии хотели направить через Самару, проследует по обычному маршруту, но с опозданием в восемь часов. Поезд Уфа — Москва уже идет по запасной линии и задержится на четыре часа.

Всего в аварии, произошедшей утром, пострадали 35 человек, из них 18 понадобилась госпитализация. Следственный комитет возбудил уголовное дело.