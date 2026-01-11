Движение по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за лавин

Движение всех видов транспорта на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии временно ограничили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Движение запретили на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России.

Ограничения ввели из-за схода лавина в Грузии, а также из-за невозможности обеспечить безопасный проезд. Приостановку движения согласовала пограничная полиции республики.

Ранее лавина сошла на туристов, отдыхавших в горах Грузии. ЧП произошло в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия, в числе группы лыжников были и россияне. Всего под лавину попали около 20 человек, часть из них смогла выбраться самостоятельно.