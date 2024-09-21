Движение по участку дороги М-9 в Тверской области временно перекрыли

Управление дорожного хозяйства временно запретило передвижение транспорта по участке дороги М-9 в Тверской области. На эти меры пошли ради для обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Россия».

Проезд перекрыли на трассе М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой на участке 322-й километр — 420-й километр. Ограничительные меры ввели с 06:40. По данным пресс-службы, они продлятся до особого распоряжения.

Для автомобилистов организовали несколько путей объезда. Водителям посоветовали при движении со стороны Москвы использовать разворотную петлю на 322-м километре М-9 «Балтия», Нелидово, а при поездке в стороны столицы — объезд через Великие Луки в сторону Смоленска.

Ранее из-за обломков БПЛА перекрывали движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы. Глава городского округа Домодедово Евгений Хрусталев рекомендовал автомобилистам пути объезда. Дрон рухнул на проезжую часть рядом с магазином «Перекресток», на место ЧП работали экстренные службы.