Движение по Рождественской улице в Москве ограничили из-за провала грунта

Из-за провала грунта на улице Рождественская, возле дома № 21, движение транспорта осуществляется по одной полосе на участке от улицы Покровская до проспекта Защитников Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и городские службы. Выбирайте маршруты объезда», — отметили в ГИБДД.

Одна из местных жительниц сообщила 360, что обвала она не заметила. Ей показалось, что прокладывают трубопровод.

«Потому что там не только Ухтомского Ополчения, там половина маршрута № 784 в сторону Сочинской улицы перекрыта. И ограждения стоят, и огромные трубы, и траншеи вырыты», — сказала она.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга обрушилось дорожное покрытие на улице Харченко. Жильцов соседнего дома эвакуировали. Для ликвидации аварии создали оперштаб.