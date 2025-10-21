Жильцов дома в Петербурге эвакуировали из-за провала

В Выборгском районе Санкт-Петербурга на улице Харченко обрушилось дорожное покрытие. Жильцов близлежащего дома эвакуировали, сообщила пресс-служба городской администрации.

Асфальт просел в зоне водо-насыщенных грунтов около шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Для ликвидации аварии создали оперштаб, к месту провала выехали коммунальщики, правоохранительные органы, представители МЧС и здравоохранения.

«Пострадавших нет, угрозы жизни людей нет. Проведена эвакуация жителей, проживающих в доме 29/20 по 1-му Муринскому проспекту. Их разместили в школе № 104 (улица Харченко, 27), обеспечивают всем необходимым», — сообщили власти.

Близлежащие дома остались без газа. Движение машин по улице Харченко от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта закрыто. Специалисты начали подготовку к обустройству обводной линии коллектора.

Авария не отразилась на водоотведении, сообщила пресс-служба «Водоканала». На месте провала работают семь бригад.