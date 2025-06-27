Движение по мосту в Волгоградской области восстановили после атаки БПЛА

Движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе восстановили после введения временных ограничений из-за ликвидации обломков беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Губернатор региона Андрей Бочаров ранее сообщал, что минувшей ночью в Волгоградской области отразили массированную атаку дронов в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжский.

На мосту через реку Дон работали саперы. Сотрудники оперативных служб устраняли возгорания сухой травы. В результате атаки никто не пострадал.

По данным Минобороны, этой ночью системы противовоздушной обороны нейтрализовали 39 вражеских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 19.