Движение по мосту в Волгоградской области восстановили после атаки БПЛА

Движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе восстановили после введения временных ограничений из-за ликвидации обломков беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Губернатор региона Андрей Бочаров ранее сообщал, что минувшей ночью в Волгоградской области отразили массированную атаку дронов в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжский.
На мосту через реку Дон работали саперы. Сотрудники оперативных служб устраняли возгорания сухой травы. В результате атаки никто не пострадал.