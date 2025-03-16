Движение на Забайкальской железной дороге восстановили после схода вагонов

Движение поездов по перегону Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области полностью восстановили после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Железнодорожники завершили работы 16 марта в 07:52 по московскому времени. Они восстановили 600 метров одного пути и 300 метров соседнего, которые получили повреждения в результате происшествия.
К работам привлекли порядка 400 специалистов, четыре восстановительных поезда и три путевых машинных станции. Задержанные пассажирские поезда выдвинулись по маршрутам следования.
Вагоны сошли с рельсов утром 15 марта, после чего с ними столкнулся встречный грузовой поезд, следовавший по соседнему пути. Машинист встречного состава получил травмы. Причины случившегося устанавливаются.
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