Движение на участке Арбатско-Покровской линии метро приостановили из-за дерева

На участке между станциями «Партизанская» и «Щелковская» в московском метрополитене приостановили движение. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта.

«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения на участке между станциями „Партизанская“ и „Щелковская“», — заявили в Дептрансе.

Движение ограничили из-за дерева на пути.

Ранее в Москве на участке метро «Сокольники» — «Парк культуры» тоже приостанавливали движение. В перегоне между станциями «Красные Ворота» и «Комсомольская» произошел сход тележки третьего вагона.

Как отметила в беседе с 360.ru руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта Москвы Юлия Темникова, специалисты оперативно взялись за устранение проблемы. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Людей предупредили на месте.