Движение на Нижегородской улице в Москве восстановили после ДТП с автобусом

Движение на Нижегородской улице в Москве возобновили после аварии с участием грузового авто и пассажирского автобуса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

«Движение восстановлено», — заявили в пресс-службе.

Авария на Нижегородской улице случилась сегодня утром — водитель грузовой машины грубо нарушил ПДД. Не оценил безопасность маневра и перестроился в полосу, на которой двигался автобус. Шофер общественного транспорта сумел избежать прямого столкновения, выехал на тротуар. Никто не погиб, однако 29 человек пострадали, двое в тяжелом состоянии.

Как отметил в беседе с 360.ru пресс-секретарь «Мосгортранса» Александр Погребной, всем пострадавшим окажут необходимую помощь. Кроме того, водителя грузового авто привлекут к ответственности и потребуют от него полного восстановления автобуса.