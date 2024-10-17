Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали почти на час. Об этом сообщил официальный Telegram-канал информационного центра.
В 15:11 там опубликовали пост, в котором сообщили о перекрытии движения, призвав всех на мосту и в зоне досмотра соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников безопасности. На момент закрытия со стороны Керчи очереди на досмотр дожидались около 100 автомобилей.
В 16:10 инфоцентр объявил о восстановлении движения.
В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что туристам, ожидающим очереди на проезд у моста, организуют комфортное ожидание. На экстренные случаи там дежурят бригады медиков.
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