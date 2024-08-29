Сегодня 18:16 Глава РК Аксенов: туристам обеспечивают комфортное ожидание во время пробок на Крымском мосту
Путешественникам обеспечивают комфортное ожидание во время пробок на автоподходах к Крымскому мосту. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в беседе с телеканалом «
Крым 24».
По его словам, на транспортном переходе дежурят все службы, включая медиков. Также там обеспечена раздача воды. Аксенов пояснил, что при скоплении больше 500 машин с одной стороны специалисты сразу выходят на свои места.
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