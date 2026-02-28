Пассажир Azur Air: при вылете с Фукуока взорвалось шасси и отказал двигатель

У самолета авиакомпании Azur Air при вылете с Фукуока в Казань отказал двигатель и взорвалось шасси при обратной посадке. Об этом 360.ru рассказал один из пассажиров Руслан.

«Мы не пострадали, пилоты молодцы. Посадили самолет, взорвалось шасси при посадке, двигатель в отказ. Мы летели на одном двигателе. Как будто у меня вторая жизнь появилась», — сказал он.

Руслан добавил, что после этой ситуации у него появился страх перед авиаперелетами. Теперь он раздумывает вернуться в Россию на поезде через Китай.

Azur Air в телеграм-канале заявила, что самолет рейса ZF-2620 вернулся в аэропорт вылета по технической причине.

«Посадка прошла в штатном режиме. Самолет не подавал сигнал бедствия. Экипаж полностью контролировал параметры полета. Специалисты авиакомпании проводят техническую оценку воздушного судна», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Всего на борту Boeing 767-300 находились 294 взрослых и 42 ребенка. Они видели взрывы и яркие вспышки пламени из левого двигателя самолета.