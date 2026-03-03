Пассажиры, летевшие из Москвы в Паттайю, засняли на видео, как двигатель самолета несколько раз с грохотом вспыхнул. Об этом сообщил RT .

Вспышки произошли во время взлета лайнера из аэропорта Внуково. Капитан борта не исключил, что в двигатель попала птица.

«Мы рядом сидели. Звук был такой громкий и металлический, как будто лифт с высоты упал», — рассказал один из пассажиров.

Авиакомпания уточнила изданию, что рейс прошел штатно. Ни птицы, ни другие объекты не попадали в двигатель.

«Если бы что-то было зафиксировано, мы бы об этом знали, техники уже бы были уведомлены о неисправности», — отметил представитель перевозчика.

Заслуженный пилот России Сергей Кругликов предположил, что на видео попал помпаж двигателя — цепочка взрывов, сопровождаемых сильной вибрацией и выбросом пламени из сопла. По его словам, это могло произойти из-за обледенения.

«Если параметры полета не нарушились, то командир экипажа имеет право продолжить полет», — добавил пилот.

Ранее проблемы при вылете с Фукуока в Казань возникли у лайнера авиакомпании Azur Air. У самолета взорвалось шасси и отказал двигатель.