В США экипаж самолета госпитализировали из-за наркоугощения от пассажира

Экипаж самолета British Airways госпитализировали в Лос-Анджелесе, после того как на рейсе из Лондона им подарили мармеладных мишек. Об этом сообщила газета The Sun .

И самих пилотов, и пассажиров спасло то, что они решили угоститься уже после приземления в США. Экспертиза показала, что в мармеладе было до 300 миллиграммов тетрагидроканнабинола — основного психоактивного компонента марихуаны.

Теперь американские правоохранительные органы ищут пассажира, подарившего злополучные сладости. Экипаж пока отстранили от полетов.

В прошлом году наркотики нашли в партии мармеладных мишек, продававшихся в обычных магазинах Нидерландов. Одной из семей стало плохо после употребления. Производителю велели отозвать всю партию с определенным кодом.