Две женщины в Екатеринбурге съели шпроты и заболели ботулизмом

Две женщины заболели ботулизмом в Екатеринбурге после употребления консервированной рыбы. Об этом заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое», — уточнили в ведомстве.

В крови девушек и в консервированной рыбе во время исследования выявили ботулотоксин. Шпроты в масле торговой марки «За Родину» пострадавшие купили на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного мужчины с грузовой машины. Консервы были изготовлены 13 сентября этого года.

Сотрудники Роспотребнадзора начали расследование.

Ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему.

В конце сентября жительница Махачкалы после проведенной в Москве косметологической процедуры также заразилась ботулизмом.