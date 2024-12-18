Две женщины в Екатеринбурге съели шпроты и заболели ботулизмом
Жительницы Екатеринбурга заразились ботулизмом после употребления консервов
Две женщины заболели ботулизмом в Екатеринбурге после употребления консервированной рыбы. Об этом заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
«В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое», — уточнили в ведомстве.
В крови девушек и в консервированной рыбе во время исследования выявили ботулотоксин. Шпроты в масле торговой марки «За Родину» пострадавшие купили на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного мужчины с грузовой машины. Консервы были изготовлены 13 сентября этого года.
Сотрудники Роспотребнадзора начали расследование.
Ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему.
В конце сентября жительница Махачкалы после проведенной в Москве косметологической процедуры также заразилась ботулизмом.