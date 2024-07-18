Женщина подожгла пункт набора контрактников в Костроме

В Костроме женщина кинула бутылку с бензином в здание, где находится пункт отбора на военную службу. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале .

По его словам, он выезжал на место происшествия.

«Возгорание было оперативно потушено военнослужащими. Хорошо, быстро сработала полиция. Подозреваемая задержана и дает показания», — рассказал глава региона.

Ситников добавил, что пострадавших и повреждений нет. Кроме того, он поручил городским службам заменить разбитые стекла, а также сделать косметический ремонт в случае необходимости.

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