Женщина подожгла пункт набора контрактников в Костроме

Фото: РИА «Новости»

В Костроме женщина кинула бутылку с бензином в здание, где находится пункт отбора на военную службу. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

По его словам, он выезжал на место происшествия.

«Возгорание было оперативно потушено военнослужащими. Хорошо, быстро сработала полиция. Подозреваемая задержана и дает показания», — рассказал глава региона.

Ситников добавил, что пострадавших и повреждений нет. Кроме того, он поручил городским службам заменить разбитые стекла, а также сделать косметический ремонт в случае необходимости.

Ранее в Подмосковье правоохранители задержали девушку, которая 17 июля по указанию неустановленных лиц подожгла служебную машину МВД, по подозрению в совершении теракта.

В начале июля Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Тольятти к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима за поджог местной администрации.

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