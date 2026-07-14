Две женщины и двое детей погибли в ДТП в Ульяновской области

В Ульяновской области произошло смертельное ДТП — столкнулись автомобили Sitrak и Mazda. В результате аварии погибла семья из четырех человек, включая двоих детей, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла днем 13 июля в Новомалыклинском районе. Проводится доследственная проверка.

«В результате ДТП водитель автомашины Mazda (женщина), 1986 года рождения, а также пассажиры — несовершеннолетние дети, 2011 года рождения (девочка), 2016 года рождения (мальчик) и женщина, 1956 года рождения погибли», — уточнили в ведомстве.

РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей сообщило, что водителя грузовика госпитализировали с переломом ноги. Погибшая семья ехала из Набережных Челнов в Тольятти. Женщина не заметила грузовик, перевозивший подсолнечное масло, при выезде со второстепенной дороги.

Ранее в Орловской области в ДТП погиб водитель скорой помощи.