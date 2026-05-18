Две восьмилетние девочки утонули в реке Великая в Псковской области

Тела двух восьмилетних девочек нашли в акватории реки Великой в Псковской области. ЧП произошло 17 мая, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Детей нашли в реке вблизи деревни Мольгино Палкинского района. Тела вытащили водолазы поисково-спасательного отряда Пскова.

«По предварительным данным, вечером 17 мая 2026 года две восьмилетние девочки во время прогулки вдоль берега реки упали в воду и утонули», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Тамбовской области в начале мая утонул 38-летний рыбак, упавший с лодки в реку и запутавшийся в рыболовных сетях. Тело нашли в водоеме села Дуплято-Маслово Знаменского округа.