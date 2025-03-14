Две таксы съели покончившую с собой хозяйку

Британский Суд коронеров Уилтшира и Суиндона рассмотрел обстоятельства смерти 45-летней Джеммой Харт. Тело женщины частично съели две ее таксы, сообщило издание Daily Mirror .

Харт нашли мертвой 29 января 2024 года. Ее соседи обратились в полицию после того, как не видели ее около месяца.

Прибывшие на место правоохранители взломали дом и нашли Харт мертвой в гостиной. Одна из ее собак тоже погибла, а вторая находилась в тяжелом состоянии.

Один из полицейских рассказал, что таксы ели тело хозяйки после ее смерти. Других повреждений не обнаружили, поэтому ее смерть не посчитали подозрительной.

Токсиколог Питер Стрит провел вскрытие и подтвердил, что Харт добровольно рассталась с жизнью.

Погибшая прожила в том доме около 10 лет. Харт была любительницей собак, поэтому завела такс, о которых заботилась и регулярно выгуливала в парке, несмотря на проблемы со здоровьем. Соседи забеспокоились, когда одна из собак начала скулить в доме, а саму женщину они долго не видели.

Ранее в США ветеринары прооперировали собаку, которая проглотила 24 носка, обувную стельку, детское боди, три резинки для волос и несколько кусков ткани.