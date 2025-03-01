Пес из США проглотил 24 носка и детское боди

В Лос-Анджелесе собака по кличке Луна проглотила съела 24 носка, три резинки для волос, обувную стельку, детское боди и несколько кусков ткани. Об этом со ссылкой на Центр экстренной помощи животным сообщил телеканал ABC News .

Владельцы питомца обратились к ветеринарам: Луну рвало, у нее было вздутие живота. Собаку прооперировали и выяснили, что она проглотила множество предметов одежды. Их количество поразило ветеринаров.

Сейчас питомец восстанавливается после операции.

«Вопреки всему Луна выкарабкалась и теперь снова виляет хвостом!» — отметили в центре помощи животным.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что собаки могут начать портить вещи из-за скуки. Он посоветовал придумать для питомца интересный досуг, чтобы тот не искал сомнительных способов развлечься. Собаки могут начать лаять и выть без видимой причины, а также нервно реагировать на шум, предупредил специалист.