В Истре две школьницы 2011 и 2013 годов рождения погибли в результате падения с 14-го этажа дома на улице Шнырева. Об этом сообщила глава муниципального округа Истра, секретарь Истринского местного отделения «Единой России» Татьяна Витушева в телеграм-канале .

Девочки воспитывались в благополучных семьях и не состояли на профилактическом учете. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и проверяют все версии.

«Искренние соболезнования родным и близким погибших», — написала Витушева.

Она призвала родителей следить за поведением детей, знать их местонахождение после школы и обращать внимание на переписки, чаты и группы, в которых состоит ребенок.

Ранее в Перми пропала 12-летняя школьница. Ее нашли мертвой.