Две полосы перекрыли на Каширском шоссе в Москве из-за массового ДТП

ДТП с участием трех авто произошло рано утром на Каширском шоссе в Москве в районе Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, в аварию попали Geely, Москвич и Renault. Один из автомобилей после столкновения перевернулся. На место ЧП прибыли две бригады скорой помощи.
В результате случившегося никто не пострадал, добавил собеседник 360.ru. Пока движение в районе аварии затруднено: перекрыты две полосы в сторону области.
Ранее ДТП случилось у торгового центра «Авиапарк» в Москве. Мотоцикл врезался в электроскутер, после столкновения байк откинуло в сторону. Погибли водитель и пассажир. Еще один человек пострадал, его госпитализировали.
