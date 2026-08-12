Две машины вспыхнули на востоке Москвы

Источник 360.ru: на Челябинской улице в Москве загорелись две машины

Утром в среду в Москве загорелись два припаркованных во дворе дома автомобиля. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома № 21 по Челябинской улице. Огонь повредил машины Kia и Toyota.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на площади один квадратный метр. Розлива топлива не произошло, причина возгорания выясняется.

«Порядочно горели, машина стояла у мусорки. Видимо, коротнуло что-то. Там куча припаркованных машин рядом находились», — рассказал о ситуации 360.ru очевидец.

Ранее грузовая машина загорелась на 58-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» в Чехове.

Водитель получил ожог левого предплечья, от госпитализации мужчина отказался.