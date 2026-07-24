Пожар на трассе М-2 «Крым»: грузовая машина вспыхнула в движении

В четверг, 23 июля, на 58-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» в муниципальном округе Чехов загорелась грузовая машина. Сотрудники 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно ликвидировали возгорание.

По словам заместителя начальника территориального управления № 14 Дмитрия Чебочкина, днем водитель грузовика ГАЗон Next, перевозившего лекарственные средства, заметил возгорание и сразу же остановил машину. Мужчина позвонил в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия.

Прибыв на место, сотрудники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку и подали ствол РСК-70, чтобы сбить пламя. В 16:04 возгорание было локализовано, а в 16:40 открытое горение полностью ликвидировано. Водитель получил ожог левого предплечья, бригада скорой медицинской помощи оказала ему необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался.