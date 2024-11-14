Две легковушки зажало между КамАЗами на Пироговском шоссе в Москве

Серьезное ДТП произошло на Пироговском шоссе в Москве. По информации источника 360.ru, два легковых автомобиля оказались зажатыми между КамАЗами.
Источник сообщил, что ДТП произошло на пересечении с улицей Волковской. Предварительно, грузовой автомобиль «летел» по встречной полосе. В результате аварии между двумя КамАЗами зажало две легковушки.
На место происшествия выехали экстренные службы, движение по шоссе затруднено в обе стороны, проезд по дороге закрыли.
По предварительной информации, жертв нет. Официальных данных пока не поступало.
Ранее в Краснодарском крае также произошло ДТП с участием КамАЗа. Мужчина за рулем Toyota Sienta уснул за рулем, выехал на встречку и врезался в грузовик, погибли трое, в том числе ребенок.
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