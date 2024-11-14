Две легковушки зажало между КамАЗами на Пироговском шоссе в Москве

Источник 360.ru: на Пироговском шоссе произошло ДТП с участием двух КамАЗов

Серьезное ДТП произошло на Пироговском шоссе в Москве. По информации источника 360.ru, два легковых автомобиля оказались зажатыми между КамАЗами.

Источник сообщил, что ДТП произошло на пересечении с улицей Волковской. Предварительно, грузовой автомобиль «летел» по встречной полосе. В результате аварии между двумя КамАЗами зажало две легковушки.

На место происшествия выехали экстренные службы, движение по шоссе затруднено в обе стороны, проезд по дороге закрыли.

По предварительной информации, жертв нет. Официальных данных пока не поступало.